GERENZANO – “Una bellissima giornata tra risate e lacrime con don Claudio per dirgli il nostro più grande grazie per questi 10 anni insieme”. Così i responsabili dell’oratorio San Filippo Neri di Gerenzano riguardo al momento di congedo, lo scorso fine settimana, della comunità a don Claudio Robbiati, con la messa alla chiesa parrocchiale di piazza De Gasperi. Non è mancato il pranzo comunitario all’adiacente oratorio, presente anche il sindaco Ivano Campi e le autorità locali. Ed i tanti giovani che animano la vita oratoriana.

Don Claudio è stato il sacerdote dell’oratorio San Filippo Neri dal 2011, ordinato nel 2005. Da qualche settimana è parroco della comunità pastorale Madonna di Lourdes, nel decanato di Appiano Gentile, costituita da 5 parrocchie in provincia di Como: Limido Comasco, Lurago Marinone, Cirimido, Fenegrò e Cascina Restelli.

(foto: alcuni momento del congedo a don Claudio Robbiati, nella chiesa parrocchiale ed in oratorio, con la comunità locale, i giovani, le autorità ed il sindaco Ivano Campi)

24092021