ORIGGIO / CISLAGO / CERIANO LAGHETTO / LIMBIATE – Diversi incidenti stradali oggi nella zona. A Origgio oggi alle in via per Lainate a Origgio uno scontro auto-moto; è rimasto ferito il motociclista di 43 anni, non è grave.

A Cislago alle 13.35 un tamponamento fra due automobili con 3 persone che hanno avuto bisogno di cure mediche: si tratta di una bimba di 9 anni, una donna di 49 anni ed una donna di 53 anni. Nessuno è apparso in gravi condizioni. Il sinistro si è verificato sull’ex statale Varesina alla rotatoria centrale di via 4 novembre. Sul posto una ambulanza del Sos Uboldo ed è arrivata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno.

A Ceriano Laghetto per una caduta accidentale della bicicletta è stato soccorso oggi alle 17.40 in via Roma: il ciclista, di 53 anni, è stato soccorso da una ambulanza della Croce rossa italiana ed è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicato di non gravi lesioni.

A Misinto per una caduta dalla bici è rimasto contuso un pensionato del posto di 85 anni, è successo oggi alle 8.40 in piazza Statuto.

A Limbiate in via Marconi oggi alle 16 tamponamento fra due auto: tre persone hanno avuto bisogno di cure mediche, due ragazze di 17 anni e un ragazzo di 21 anni, sul posto una ambulanza della Cri. Nessuno è apparso grave.

(foto archivio: la rotatoria sulla ex statale Varesina in zona centrale a Cislago)

24092021