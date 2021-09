SARONNO – E’ stato portato all’ospedale di Saronno per le cure e gli accertamenti del caso il 20enne rimasto ferito nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio in via Vittime del Lavoro.

I primi passanti, intervenuti ad aiutare il ragazzo subito dopo il sinistro, hanno temuto il peggio ma ben presto i soccorritori hanno potuto tranquillizzare tutti.

Ma facciamo un passo indietro. Tutto è successo giovedì pomeriggio quando in via Vittime del Lavoro si è verificato l’impatto tra un autocarro Transit condotto da un 47enne peruviano residente a Milano e la moto Honda su cui viaggiava il 20enne saronnese.

Il centauro è stato sbalzato a terra e il conducente si è subito fermato per prestare aiuto. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno che ha trasferito il giovane all’ospedale cittadino. La polizia locale ha effettuato i rilievi del caso e raccolto la testimonianza dei due conducenti in modo da realizzare il verbale che chiarisca la dinamica, e quindi le responsabilità, del sinistro.

