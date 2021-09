SARONNO – Finalmente la scuola è tornata in presenza ma con il rientro sui banchi di alunni e studenti si sono riaccesi anche tutti i problemi legati alla convivenza tra la città e il polo scolastico.

In particolare al momento dell’ingresso e a quello dell’uscita degli studenti la zona tra via Varese e via Carso diventa impraticabile, letteralmente bloccata da lunghe code. Centinaia di auto, migliaia di ragazzi a piedi con l’impossibilità per i residenti di entrare o uscire di casa ma anche quella degli automobilisti di passaggio di attraversare il quartiere.

“Il problema è noto e annoso – spiega una residente che dà voce alle segnalazioni di diversi saronnesi arrivate negli ultimi giorni anche al comando di polizia locale – troppe auto di passaggio, sosta selvaggia in attesa dei figli e il risultato è che due volte al giorno la zona è letteralmente impraticabile per chi di noi volesse rientrare a casa o anche uscire. Il problema è l’assoluta mancanza di regole: auto parcheggiate ovunque anche bloccando il traffico e persino inversioni in mezzo ai pedoni. Servirebbe un po’ di rispetto delle regole che sicuramente sarebbe incentivato dalla presenza di un agente della polizia locale”.

Del resto in passato con la sperimentazione del vigile di quartire la zona aveva un agente della polizia locale dedicato che si occupava della circolazione anche in questi momenti critici. “Il problema c’è sempre stato ma negli ultimi giorni è decisamente peggiorato, sarebbe importante intervenire non solo per la vivibilità per quartiere e soprattutto per la sicurezza degli studenti”.