SARONNO – Torna sabato 9 ottobre la Solaro Run&Shine. Dopo la fortunata prima edizione del 2020, anche per il 2021 l’assessorato allo Sport, studio Seim e Avis Solaro ripropongono la manifestazione podistica non competitiva a passo libero aperta a tutti, nel fantastico contesto serale del centro sportivo di corso Berlinguer con un tracciato che attraverserà le vie del paese.

Alle 16.30 è prevista l’inaugurazione degli spogliatoi della pista di atletica, mentre dalle 17.45 il ritrovo verso la partenza della corsa. Il tracciato prevede la lunghezza di 5 km, con un baby percorso riservato ai più giovani.

Per le iscrizioni è possibile rivolgersi agli uffici comunali sabato 2 ottobre dalle 10 alle 11 o sabato 9 ottobre dalle 9.30 alle 11.30.

La quota d’iscrizione è di 5 euro, che diventano 3 euro in caso di tesseramento per una società sportiva del territorio; gratuito l’accesso per i bambini fino ai 12 anni di età.

Per partecipare, dai 12 anni, è indispensabile disporre del green pass.

Ai primi 300 iscritti sarà regalato il pacco gara offerto da Sodexo e una fascia luminosa da sfoggiare sul percorso. Al termine della manifestazione verrà offerta una tisana calda a tutti i partecipanti da parte di Extrachiosco.

“La seconda edizione – spiega Christian Talpo, assessore allo Sport – vuole riproporre un modo di ritrovarsi e di ripartire tutti insieme, accendendo il paese con un evento aperto a tutti e, soprattutto, dedicato a tutti. Nella nostra idea, la corsa serale vuole diventare una piccola tradizione solarese. L’anno scorso ci siamo divertiti molto e non vedo l’ora di tornare a correre a Solaro.

In più quest’anno inseriamo nel programma anche l’inaugurazione degli spogliatoi della pista di atletica. Da tempo collaboriamo con la Virtus Groane al fine di portare stabilmente l’atletica in paese e questa sarà l’occasione per presentare e lanciare i corsi per l’annata sportiva.

Rivolgo il mio invito a tutti, a coloro che hanno partecipato l’anno scorso, a chi scopre la nostra iniziativa solamente quest’anno, ma soprattutto mi piacerebbe che ci fossero tantissimi bambini sul percorso. Vogliamo che sia un vero momento di aggregazione.

Ringrazio tutti quanti hanno collaborato e collaboreranno con noi all’organizzazione ed allo svolgimento della manifestazione, dagli sponsor alle associazioni, per quello che sarà sicuramente un evento da riproporre anno dopo anno”