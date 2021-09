SARONNO – Oltre 5 mila euro di sanzioni amministrative è il conto che dovrà pagare il 31enne d’origine equadoriana ma residente a Mozzate scoperto dalla polizia locale volante senza aver mai conseguito la patente su una vettura senza revisione.

E’ il risultato di un accertamente realizzato dalla polizia locale dopo un sinistro stradale. E’ successo qualche sera fa in via Varese. Poco prima delle 20 la chiamata di un’automobilista per un tamponamento, senza gravi conseguenze, e la richiesta alla centrale operativa di inviare una pattuglia per rilevare il sinistro.

Arrivati sul posto gli agenti hanno trovato una Peugeot 307 che aveva tamponato la Toyota Yaris guidata da una 55enne saronnese. Accertato che i due conducenti non avevano bisogno di soccorso sanitario i vigili hanno iniziato controllando i documenti scoperendo che il 31enne era privo di patente perchè non l’aveva mai conseguita. Problemi anche per la vettura che era senza revisione tanto che ne è scattato il fermo amministrativo.