SARONNO – Modifica di orario per il Fbc Saronno nella seconda giornata del campionato di Promozione: contro il Castello Cantù i biancocelesti giocheranno domenica sera alle 20.30, sul terreno dello stadio di via Dante a Cesate, che è la sede provvisorio del Saronno in attesa che si concludano, il mese prossimo, i lavori di sistemazione del manto erboso dell’impianto saronnese.

Il Saronno, dopo le belle prove di Coppa Italia contro Besnatese e proprio a Cesate contro l’Union Villa Cassano, tornerà dunque in campo per fare dimenticare il passo falso al debutto in campionato domenica scorsa contro la Solbiatese.

Intanto proprio a Cesate ieri sera si è tenuta la presentazione ufficiale del settore giovanile, particolarmente ampio, del Sc United, la nuova società focalizzata sul “vivaio” che è nata quest’estate dalla collaborazione fra Fbc Saronno e Sporting Cesate.

(foto. lo stadio di via Dante a Cesate. Per ora è la “casa” del Fbc Saronno)

25092021