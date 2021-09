CARONNO PERTUSELLA – Superato l’ostacolo City Nova in Coppa Italia, è tempo di immergersi nuovamente nel campionato di serie D. Il calendario domenica, inizio alle 15, mette di fronte la prima trasferta stagionale, Putzolu e compagni sono attesi dalla sfida di Romentino (Novara) sul campo della neopromossa Rg Ticino. C’è voglia di chiudere al meglio una settimana piena che ci ha visto iniziare la stagione con il prezioso pareggio contro la Sanremese.

Scalise: “Chiudiamo bene la settimana” – Il tecnico Manuel Scalise è carico in vista della partita: “Vogliamo chiudere bene una settimana che ci ha visto protagonisti. Siamo consapevoli che ora è importante vincere anche in campionato per dare continuità al pareggio di domenica scorsa. Non dovremo sottovalutare l’Rg Ticino. Una squadra che ha mantenuto l’ossatura del gruppo che lo scorso anno ha vinto il campionato di Eccellenza. Un aspetto che conterà parecchio”. In vista di Romentino Scalise recupererà Putzolu, out mercoledì a causa di una squalifica in Coppa e avrà di fatto tutti a disposizione eccezion fatta per i lungodegenti Bossi ed Edoardo Catizone e i giovani Boschetti, Cortesi e Yamba che giocheranno con la juniores.

Gli avversari: Rg Ticino

Tanti i volti noti contro cui battaglieremo domenica pomeriggio. Nella rosa della formazione piemontese, infatti, sono presenti gli ex Andrea Arcidiacono, Andrea Battistello, Davide De Angeli, Roberto Roveda e Christian Torin. A disposizione del tecnico Costanzo Celestini, ex Verbano, ci sono poi tanti giocatori che hanno militato in Lombardia, tra Eccellenza e Serie D. L’inizio di stagione non ha sorriso al Rg Ticino, sconfitto dal Novara nei preliminari di Coppa Italia e dal Casale (3-0) in campionato. Proprio per questo, però, servirà ancor più attenzione.

I convocati della Caronnese

Portieri: Matteo Angelina, Filippo Ansaldi, Riccardo Catizone.

Difensori: Antonio Arpino, Andrea Ballone, Alessandro Cattaneo, Francesco Coghetto, Maurizio Cosentino, Davide De Lucca, Andrea Galletti, Andrea Lazzaroni.

Centrocampisti: Giuseppe Argento, Papa Bakary Diatta, Tommaso Putzolu, Alessio Raso, Alessandro Vernocchi, Matteo Vincenzi.

Attaccanti: Federico Corno, Roberto Esposito, Gabriele Musazzi, Daniele Rocco, Domenico Vitiello.

(foto: Federico Corno in azione di gioco)

25082021