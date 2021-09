CISLAGO – Una importante progettazione e programmazione sta trasformando i centri sportivi di Cislago in uno “Sport village”, in via Papa Giovanni. E oggi dalle 14 è previsto un open day per fare conoscere la struttura, che sarà ufficialmente inaugurata alle 17.30, con presentazione anche della nuova stagione sportiva.

Come ricordano i gestori dell’impianto di Cislago…

“Sport Village Cislago”, oltre che essere un progetto di gestione di un’area sportiva, è la base per la costruzione di un programma sportivo per il territorio di Cislago che vedrà coinvolte direttamente nella Rti, oltre alla capofila “Bellissima Terra cooperativa sociale”, le società calcistiche Cistellum Calcio 2016, Como Women e Cistellum Azzurra Mozzate, e la società Cistellum Volley. Sono dunque rappresentate diverse discipline sportive, che hanno la loro “casa” all’interno della struttura che si trova alla periferia cislaghese.

(foto: una immagine dello Sport village di Cislago, che costituisce la casa di diverse associazioni sportive sia maschili che femminili)

25092021