LIMBIATE – Una colonna di fumo nera e poi grigia che sovrastava il comune di Limbiate. E’ stato questo il risveglio di molti limbiatesi che così hanno scoperto dell’incendio in corso dall’alba a Varedo nell’ex Snia.

Non sono mancate le foto condivise sui social per condividere la situazione e chiedere notizie. Un bisogno di informazione a cui ha risposto la nota dell’Amministrazione comunale.

“Dalle sei di questa mattina un incendio si è sviluppato nell’area nord della zona ex-Snia. Il Sindaco di Limbiate, Antonio Romeo, il Sindaco di Varedo, Filippo Vergani, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale ed i Carabinieri sono sul posto per monitorare la situazione, già circoscritta e sotto controllo. L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) è già sul luogo per le analisi e le valutazioni del caso”.

Secondo le prime indiscrezioni a bruciare sono principalmente rifiuti e proprio perchè non si sa con precisione che cosa stia bruciando c’è preoccupazione per l’eventuale pericolosità dei fumi.

(foto condivise dai limbiatesi sul gruppo facebook Limbiate notizie)

25092021