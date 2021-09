SARONNO / CASTIGLIONE OLONA / LIMBIATE – A Saronno durante la scorsa notte, alle 0.30, incidente in via Milano dove è accorsa una ambulanza del Sos Uboldo dopo la segnalazione di una caduta dalla bici da parte di un ciclista. Non è risultato in pericolo di vita.

Incidente stradale in autostrada A8, in territorio di Uboldo nei pressi di Cascina Regusella: ieri lo scontro fra due autovetture, alle 15.30: sul posto oltre alla polizia stradale è accorsa una ambulanza della Misericordia Arese il cui equipaggio ha soccorso un uomo di 40 anni, che ha riportato comunque solo lievi lesioni, E’ stato medicato all’ospedale di Saronno.

Ieri sera a Castiglione Olona per una caduta accidentale dalla bicicletta è rimasto contuso un ciclista. E’ successo alle 21.20 sull’ex statale Varesina: è stato soccorso dall’equipaggio di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno e da una ambulanza del Sos Malnate, non è grave.

La scorsa notte a Limbiate un uomo di 50 anni ha abuto bisogno di cure mediche dopo il ribaltamento della sua automobile, in via Mascheroni. E’ successo alle 0.15, sul posto i carabinieri della Compagnia di Desio con i vigii del fuoco ed una ambulanza della Croce rossa. L’automobilista non è apparso in pericolo di vita.

Ieri mattina a Cesano Maderno è stato investito un giovane pedone: 11 anni, è stato portato in ambulanza all’ospedale di Desio per lievi contusioni. Il sinistro è avvenuto in via Pellico alle 7.40.

(foto archivio)

25092021