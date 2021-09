GERENZANO – “Si comunica che a seguito delle condizioni meteo avverse previste per la mattinata del 26 settembre l’evento “Puliamo il mondo” è rinviato a domenica 3 ottobre”. Lo sa sapere l’Amministrazione comunale gerenzanese.

Ci si riproverà dunque all’inizio del mese prossimo. Il Comune di Gerenzano ed in particolare l’assessorato all’Ambiente, in collaborazione con “Giornata del Verde Pulito ‘21”, Legambiente, Parco Plis dei Mughetti, Ardea, Parco degli Aironi, sono gli organizzatori l’evento “Puliamo il mondo”, con la collaborazione anche di McDonald’s Gerenzano. Ritrovo alle 9.30 per le iscrizioni al Parco degli aironi di via Inglesina a Gerenzano. Il materiale necessario per la pulizia verrà distribuito a cura dell’organizzazione.