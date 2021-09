SARONNO – Domenica 26 settembre, con il patrocinio del Comune, si terrà a Saronno la venticinquesima rassegna musicale di fine estate. Prenderanno parte all’iniziativa il corpo musicale della città di Saronno, il corpo musicale Santa Cecilia di Gerenzano e quello di Rescaldina.

Il programma – La rassegna prenderà avvio a partire dalle 15.30, quando i vari corpi musicali partecipanti si ritroveranno all’Istituto Padre Monti. Da qui, alle 16.30, inizierà la sfilata vera e propria dei suonatori che, sviluppandosi per le vie del centro cittadino, raggiungerà piazza Libertà. Qui si terrà un momento di intrattenimento musicale fino alle 17.45, quando i tre gruppi si cimenteranno nell’esecuzione di brani d’assieme. Alle 18 i corpi musicali avranno fatto ritorno al punto di partenza della rassegna, per terminare la manifestazione.

Non solo un’iniziativa attesa e desiderata da molti, ma anche un segno di speranza e riscatto tanto per la cittadinanza quanto per gli organizzatori, rispetto alle vicende dell’anno passato, quando la rassegna non aveva potuto avere luogo a causa della pandemia.

25092021