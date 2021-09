SARONNO – Il copione è sempre lo stesso: qualche ora prima dell’imbrunire gruppi di ragazzi arrivano tra piazza Da Gasperi e piazza La Malfa. In pochi minuti si vedono diversi assembramenti e poche mascherine. Qualche vandalismo, qualche rifiuto abbandonato qua e là e anche spaccio alla luce del sole.

Così arriva la chiamata di passanti, commercianti o residenti alla centrale operativa della polizia locale. In pochi minuti arriva una pattuglia che semplicemente entrando in piazza disperde i ragazzi. Spariscono così spaccio ed assembramenti salvo poi ritornare esattamente nello stesso posto, quasi alla stessa ora il giorno successivo.

Il ritrovo di giovani non sono una novità nella zona tanto che i condomini dei palazzi di piazza De Gasperi sono arrivati a far posizionare dei cancelli proprio per evitare che i giovani bivaccassero sotto i portici dove per lungo tempo musica, spaccio, graffiti e anche piccoli incendi l’hanno fatta da padrone. Ora però dopo un periodo di tregua, legato ovviamente alla pandemia, il problema è tornato a presentarsi.