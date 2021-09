SARONNO – Tutto può ancora succedere nel fine settimana delle semifinali di ritorno del campionato di Serie A1 di Softball. Dopo la doppietta casalinga dell’Mkf Bollate sulle Metalco Thunders & Dragons Castellana e il pareggio tra Poderi Dal Nespoli Forlì e Inox Team Saronno, ora si giocano le partite decisive. Si va in campo sabato 25 settembre e si comincia da Castelfranco Veneto dove, alle 12.30, si giocherà gara 3 della sfida tra Castellana e Bollate. Potrebbe bastare una sola partita; potrebbero esserne necessarie 2 o anche 3: dipenderà tutto dalla capacità di reazione della squadra di casa. Nel pomeriggio, alle 17, prima delle due “obbligatorie” partite tra Saronno e Forlì, sul diamante varesino.

La serie tra Bollate e Castellana è chiaramente sbilanciata a favore delle campionesse d’Italia in carica. Nelle prime due partite giocate sul diamante di Ospiate la squadra lombarda ha dimostrato di possedere tutte le caratteristiche per poter provare a confermarsi. Al contrario, Castellana ha avuto qualche difficoltà a giocare sullo stesso livello del campionato e ora il compito si durissimo: dovrà ribaltare lo 0-2 e cercare di vincere 3 partite consecutive (eventuale gara 5 è programmata per domenica 26 settembre alle ore 15, sempre a Castelfranco), partendo dalla prima sfida quando, in pedana, si affronteranno Chiara Biasi e Greta Cecchetti.

Molto più equilibrata sarà la serie tra Saronno e Forlì, che parte dall’1-1 e che certamente vivrà di momenti di difficile pronostico. In Romagna, una settimana fa, il Poderi Dal Nespoli aveva fatto sua la partita della lanciatrice italiana (Cacciamani contro Nicolini e Comar), mentre l’Inox Team si era affermato in quella della straniera (Barnhill contro Sheeley). È un equilibrio questo ce potrebbe rimanere anche in gara 3 e 4 e non è illogico pensare di poter arrivare a gara 5 (eventualmente in programma domenica 26 settembre alle 11). Le gare del sabato saranno trasmesse, come sempre, da www.fibstv.com, alle 17 gara 3 e gara 4 (prepartita alle 16.30). Gara 3 anche su MS Sport (digitale terrestre), Gara 4 su MS Sport e canale 229 del pacchetti Sky. Eventuale Gara 5 domenica alle 11 (prepartita alle 10.30) su MS Sport e MS Channel (canale 814 del pacchetto Sky).

Semifinali Playoff

Sabato 25 settembre 2021 – gara 3 e 4

ore 12.30 (eventuale gara 4, 30’ dopo fina di gara 3)

Thunders Castellana-Mkf Bollate

ore 17 (gara 4, 30’ dopo fine di gara 3)

Inox Team Saronno-Forlì

Domenica 25 settembre 2021 – eventuale gara 5

ore 11

Inox Team Saronno-Forlì

ore 15

Thunders Castellana-Mkf Bollate

(foto: Alice Nicolini nella immagine realizzata da Davide Carabelli)

25092021