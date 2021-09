SARONNO – Prima giornata del campionato di serie C Gold 2021-2022 e prima vittoria per la nuova AZ Robur Basket Saronno di Renato Biffi, contro i milanesi di Opera, al palazzetto dello sport del centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo, sabato sera. Ed è stata una vittoria a dir poco limpida, gli avversari sono stati travolti dalla formazione saronnese che ha messo a segno quella che in gergo calcistico si definirebbe come la classica “goleada”.

La partita – Il punteggio finale di 95-50 passa anche in secondo piano rispetto alla prova corale offerta dai ragazzi del Saronno, a segno in 10/11 di quelli entrati in campo. Cinque in doppia cifra, miglior marcatore Gabriele Pellegrini con 15 punti, protagonista Francesco De Capitani con 12 punti, 12 rimbalzi e 7 assist.

Il debutto è di quelli con il piede giusto, ora testa a sabato prossimo quando l’Az Saronno sarà impegnata in trasferta a Parona con il Team Battaglia.

(foto archivio)

26092021