TRADATE / RONAGO – Nel girone A di Prima categoria, alla seconda giornata la vittoria interna del Tradate sull’Arsaghese grazie alle reti di Stefanazzi e Galluzzo.

Tradate-Arsaghese 2-0

A Ronago vittoria in rimonta della Pro Azzurra Mozzate. Succede tutto nella ripresa; passano i comaschi con un diagonale di La Torrata, pareggiano gli ospiti con capitan Mireku di testa, e poi lo stesso Mireku trasforma un calcio di rigore: 1-2.

Faloppiese Ronago-Pro Azzurra Mozzate 1-2

FALOPPIESE RONAGO Buzzi, Introzzi, Brumana, Gatti, Marra, Guglielmi, La Torrata, Bugnoni, Di Iorio, Casartelli, Manfrin. A disposizione Amonini, Bertolini, Genoni, Rubera, Sguerri, Moretti, Romanò. All. Clementi.

PRO AZZURRA MOZZATE Lucca, Chiarion, Terzi, Gattuso, Di Simone, Cicchetti, Khuman, Mireku, Loo Speziali, Forni, Pagani. A disposizione La Fata, Bredice, Chiappa, Corti, Patti, Nardi, Sala, Cremona, Sinani. All. Papis.

Arbitro: Mainini di Busto Arsizio.

Marcatori: 2′ st La Torrata (F), 28′ st e 39′ st Mireku (P).

(foto archivio: Pro Azzurra Mozzate in azione di gioco)

26092021