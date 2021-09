Calcio 1′ categoria B: Esperia vince il derby con la Salus Turate, Rovellasca ko

TURATE – E’ finito col netto successo dell’Esperia Lomazzo il derby della seconda giornata nel girone B di Prima categoria, a Turate casa della Salus. 3-1 per i lomazzesi, con reti di Drago e doppietta di Bancora per l’Esperia e gol di Cantore per i turatesi.

Nello stesso raggruppamento da segnalare l’impresa del Menaggio che ha espugnato (1-2) il campo del quotato Rovellasca al quale non è bastato il gol di Di Vito. A decidere l’esito della gara la doppietta di Bordoli del Menaggio. Altri risultsti del girone: Ardita-Montesolaro 2-1, Portichetto Luisago-Guanzatese 2-2, Monnet Xenia-Cantù San Paolo 3-0, Tavernola-Fenegrò 1-3 e Albavilla-Albate Hf 4-1. In classifica con 6 punti a punteggio pieno Monnet Xenia ed Esperia Lomazzo con l’Ardita, segue la Guanzatese a 4 punti e Rovellasca nel gruppo con 3 punti. La Salus Turate è per il momento ferma a quota 0 punti.

(foto archivio: precedente incontro dell’Esperia Lomazzo, subito protagonista in questo campionato della Prima categoria del comasco)

26092021