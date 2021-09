Calcio, 2’ cat.I, grande vittoria della Gerenzanese sul campo del Rovello

ROVELLO PORRO – Il match della seconda giornata del Girone I del campionato di seconda categoria tra Rovellese e Gerenzanese si conclude con uno scoppiettante 2 a 3 per la squadra ospite.

La partita si disputa ad alta intensità per tutti i 90 minuti con la squadra di mister Pignatiello che domina per la gran parte di essa. Nonostante il dominio territoriale la partita per la Gerenzanese risulta molto complicata, ma riesce a portare a casa i tre punti grazie alle reti di Quici, Cattaneo e ad un’autorete da parte della Rovellese.

Grazie a questa vittoria, la Gerenzanese si porta al terzo posto in classifica, che è guidata dal Cdg Veniano con 6 punti.

Rovellese-Gerenzanese: 2-3

ROVELLESE: Bulzi, Franchini L., Penna (1’ s.t. Villa (4’ s.t. Agus), Bussu, Torretti (30’ p.t. Lodini), Palmulli, Lauria (34’ s.t. Cattaneo), Fazzari, Bensouada, Battafarano, Sardella. A disp: Franchini M., Vavassori, Grillo, Belhaj, Cotea. All. Pagnin.

GERENZANESE: Salvadore, Sponsale, Sala (3’ s.t. Daga), Longoni, Boeri, Gambino, Viola, Rimoldi (24’ s.t. Anaflouss), Di Lio (35’ p.t. Cattaneo (45’ s.t. Zaffaroni)), Quici, Rampoldi (34’ s.t. Restelli). A disp: Girola, Crespi, Giannino, Forliano. All. Pignatiello.