Calcio, Fbc Saronno-Castello Cantù: le interviste

CESATE – E‘ stato il bomber Orazio Iacovelli a decidere il posticipo della seconda giornata di Promozione, domenica sera allo stadio di Cesate dove il Fbc Saronno ha battuto 1-0 il Castello Cantù. “Contentissimo per il gol e soprattutto per i primi tre punti in campionato” dice Iacovelli a fine gara.

Mentre all’allenatore Niccolò Taroni è piaciuto il secondo tempo della squadra, “nel quale siamo stati molto concreti, contro un buon Cantù”.

Fbc Saronno-Castello Cantù 1-0

FBC SARONNO: Pastore, Giudici (12’ st Maggiore), Torriani, Nocciola (7’ st Cannizzaro), Bernello, Bonizzi, Ballabio, Scaccabarozzi, Rudi, Ferrari, Milazzo (22’ st Iacovelli). A disposizione Chillemi, Fazzuoli, Vanzulli, Pieri, Galli, Brambilla. All. Taroni.

CASTELLO CANTU’: Perniola, Barlusconi, Bruschi, Lozza, Bonella, Colombo, Pagani (41’ st Riva), Scaccabarozzi (18’ pt Carrafiello), Ajouli (26’ st Valle), Romano, Iannello (22’ st Galatà). A disposizione Borghi T., Cammarano, Balduzzi, Borghi M., Cima Vivarelli. All. Bertoni.

Arbitro Pigozzi della sezione Lomellina (Orsogna di Milano e Ezzaoula di Pavia).

Marcatore: 34’ st Iacovelli (S).

26092021