SARONNO – “Sono contento del risultato, avevo chiesto ai ragazzi una prestazione di riscatto dopo il passo falso di sabato scorso e si è vista. Dobbiamo lavorare molto sotto porta, essere più cattivi e cercare di azzerare il più possibile gli errori, errori che porterebbero pesare in determinate partite. Ora testa a Martedì dove ci giochiamo il passaggio del turno in Coppa”.

Così mister Imbruglia commenta la partita Serena carroccio vs Fbc Saronno seconda del campionato Juniores

L’Fbc parte subito bene e al 18’ il risultato si sblocca: su calcio d’angolo è Vanzulli che testa insacca in rete. I saronnesi dominano il resto del primo tempo e vanno negli spogliatoi in vantaggio.

Inizia il secondo tempo ma il copione non cambia, infatti dopo neanche un minuto è Vergani che a tu per tu con il portiere tira alto. Al 2’ minuto raddoppio Fbc,altra bella giocata che si conclude con un filtrante per Vergani che si ritrova di nuovo solo davanti al portiere, ma stavolta non sbaglia e segna.

Continua l’assalto del Saronno che crea molte occasioni da gol. Al 28’ i padroni accorciano le distanze con un calcio di punizione dal limite e palla nel sette.

Goal che dà morale alla squadra di casa provando un assalto finale,ma l’Fbc Saronno non si fa prendere alla sprovvista, infatti è proprio il Saronno che continua ad attaccare e il terzo gol arriva al 36′ con Viola su una ribattuta del portiere.

26092021