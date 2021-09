CESATE – Appuntamento serale per il Fbc Saronno nella seconda giornata del campionato di Promozione, stasera contro il Castello Cantù. Inizio alle 20.30, diretta play by play su ilSaronno.



Per i biancocelssti di mister Niccolò Taroni un avversario ostico, ed una occasione per fare dimenticare il negativo debutto di domenica scorsa contro la Solbiatese. arbitro Marco Pigozzi della sezione Lomellina, assistenti Matteo Maria Orsogna di Milano e Osama Ezzaoula di Pavia. Il Saronno tornerà poi in campo domenica 3 ottobre per la trasferta contro la Solese.

Oggi pomeriggio sempre nello stesso girone altro pareggio per l’Universal Solaro di mister Cernivivo che, dopo il pareggio strappato in rimonta contro l’Union Villa Cassano la scorsa settimana, porta a casa un altro punto, questa volta contro l’Aurora Cmc Uboldese, la nuova realtà sportiva della zona.

(foto: lo stadio di Cesate per l’incontro di questa sera del Fbc Saronno che ospita il Castello di Cantù, compagine del vicino comasco)

