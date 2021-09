Calcio Promozione: Fioroni salva l’Universal Solaro, 1-1 contro l’Aurora CMC Uboldese

CERRO MAGGIORE – Altro pareggio per l’Universal Solaro di mister Cernivivo che, dopo il pareggio strappato in rimonta contro l’Union Villa Cassano la scorsa settimana, porta a casa un altro punto, questa volta contro l’Aurora CMC Uboldese.

Al Comunale di Cerro Maggiore l’Universal si presenta con un undici titolare rivoluzionato rispetto all’esordio in campionato, complici l’impegno in coppa di mercoledì e la squalifica di Parisi. La partita si decide tutta nell’ultimo quarto di gara; i padroni di casa trovano il vantaggio al 30’ del secondo tempo grazie al rigore concesso dal signor Rubino di Cinisello Balsamo, dal dischetto va Maugeri che batte Bizzi e sblocca la gara.

Il Solaro non molla e al 40’ del secondo tempo risponde con Fioroni che riporta in equilibrio il match.

Ora ad attendere l’Universal, la prossima settimana, ci sarà il Valle Olona ancora a zero punti dopo le prime due uscite.

Aurora CMC Uboldese – Universal Solaro 1-1

AURORA CMC UBOLDESE: Pasiani, Schulz, Bartucci, Bortignon, Valenzano, Bnafi, Besati, Maiorano, Niesi, Vernocchi, Maugeri. A disposizione: Bertoni, Compagnone, Busatto, Moneta, Copreni, Migliore, Calini, Grassi, Alberti. All.: Gilardengo

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, Cattafi, Esopi, De Carlo, Franzoni, Quaglia, Di Patria, Rotiroti, Fioroni Bottan, Giglio. A disposizione: Gambino, Capelli, Castiglioni, D’elia, Donato, Cetti, Somaini, Baroni, Framodo. All.: Cernivivo.

Marcatori: 30’ st Maugeri (AU), 40’ st Fioroni (US)