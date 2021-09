ROMENTINO – Secondo pareggio consecutivo in campionato per la Caronnese che, anche sul campo del neopromosso Rg Ticino, bissa l’1-1 ottenuto contro la Sanremese. Un pareggio che sta stretto ai ragazzi di Manuel Scalise, che ancora una volta reagiscono a uno svantaggio ma non riescono a ribaltare la partita nella ripresa.

La cronaca – Gara in salita, dopo soli 6 minuti di gioco infatti uno dei tanti ex di turno, Battistello, trova il vantaggio per i padroni di casa. Il trequartista del Rg Ticino raccoglie un rinvio non preciso di Ansaldi e, dal limite dell’area di rigore, punisce il portiere rossoblù con un preciso pallonetto. Gara senza molte emozioni, un minuto dopo la mezzora con Rocco che gira in rete un preciso cross dalla destra di Putzolu. La Caronnese spinge alla ricerca del vantaggio, poco prima del riposo Vitiello sfiora il gol con una conclusione in mischia nel cuore dell’area di rigore su azione da corner. Nella ripresa due occasioni nitide per la Caronnese. All’11’ Rocco si vede negata la doppietta da un intervento prodigioso di Oliveto, al 25’ Vitiello chiede inutilmente un rigore per fallo di Gallo, sul prosieguo dell’azione Corno prova il gol da cineteca ma non trova lo specchio della porta.

Finisce in parità, settimana prossima contro il Derthona la Caronnese cercherà la prima vittoria in campionato.

Rg Ticino-Caronnese 1-1

RG TICINO (4-3-1-2): Oliveto; Arcidiacono, Rosato, Sorrentino, Della Vedova (38’ st Torin); Roveda, Bugno, Bedetti (25’ st Zaffiro); Battistello; Colombo (13’ st Libertazzi), Napoli. In panchina: Bianco, De Angeli, Kambo, Baiardi, Rossi, Ogliari. Allenatore: Celestini.

CARONNESE (4-3-3): Ansaldi; Coghetto, Arpino, Cosentino, De Lucca; Putzolu, Vernocchi, Raso (15’ st Vincenzi); Corno (44’ st Argento), Vitiello, Rocco (18’ st Esposito). In panchina: Angelina, Ballone, Lazzaroni, Diatta, Cattaneo, Galletti. Allenatore: Scalise.

Arbitro: Gangi di Enna.

Marcatori: 6’ Battistello (R), 39’ Rocco (C).

Note – Giornata coperta, terreno in discrete condizioni. Spettatori 100 circa. Ammoniti: Putzolu, Bugno, Della Vedova, Roveda, Rosato, Libertazzi, Torin. Angoli 4-4. Recupero 3’, 5’.

26092021