VARESE / MILANO – In Lombardia i nuovi positivi registrati oggi sono 304 sulla base di 54.810 tamponi totali analizzati per una percentuale dello 0,5% (ieri era 0,8%). Ieri sul nostro territorio regionale l’incremento era stato di 478 con 66.355 tamponi totali, l’altro ieri invece di 488 a fronte di 53.571 tamponi. Ancora buone notizie per quanto riguarda i ricoveri: oggi ben 21 pazienti lasciano i reparti, mentre il numero di ingressi in terapia intensiva si ferma a +3.

Doppia cifra, invece, per i decessi: oggi 10.

Solo 7 nuovi positivi in provincia di Varese, +31 nella Monza-Brianza e 27 nel Comasco.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 54.810

– i nuovi casi positivi: 304

– in terapia intensiva: 61 (+3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 401 (-21)

– i decessi, totale complessivo: 34.022 (+10)