nota del Pd in merito all'incendio all'ex Snia di Varedo.

“Varedo brucia l’ex Snia, un complesso industriale, che oggi si scopre essere un sito con più di 2.000 tonnellate di rifiuti.

Regione Lombardia prova a giustificarsi dicendo, che oggi avrebbero dovuto iniziare dei lavori per la rimozione di quelle tonnellate di rifiuti, rifiuti che definisce “frazione non recuperabile degli urbani indifferenziati”, e si proprio oggi che sono andati a fuoco.

Lo si scopre solo oggi, almeno per gli abitanti del circondario, perchè un incendio spaventoso ha fatto propagare una grande quantità di fumo maleodorante, e speriamo non tossico. Lo scopriamo solo oggi perchè ne stanno parlando tutti i giornali.

Peccato che per accumulare migliaia di tonnellate di rifiuti non lo si fa in pochi giorni, per giunta definiscono quell’area come sotto sequestro, ma che controlli di sicurezza e prevenzione venivano fatti? Evidentemente quella grande “pattumiera” e’ cresciuta nella noncuranza generale.