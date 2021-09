Meteo: domenica pomeriggio nel segno della pioggia

SARONNO – “Nella scorsa notte, di sabato 26 settembre, l’ingresso di correnti umide sudoccidentali ha favorito locali piogge occasionali e molto deboli sulle zone nordoccidentali e sulle Orobie. Nelle prime ore del mattino una linea temporalesca è transitata sulle zone occidentali con rovesci intensi ma di breve durata: gli accumuli di pioggia maggiori e più diffusi, tra 5 e 15 millimetri, si registrano finora sui settori nord-occidentali e sull’Appennino. Nel pomeriggio di oggi 26 settembre e in prima serata probabili nuove precipitazioni dopo una tregua tra la tarda mattinata ed il primo pomerggio su buona parte della regione. Precipitazioni in esaurimento entro la serata”. Lo fa sapere il servizio meteorologico di Regione Lombardia.

Vento in prevalenza debole con locali rinforzi o raffiche in corrispondenza dei passaggi temporaleschi, valori medi fino a 35 chilometri orari. Per la giornata di domani 27 settembre perturbazione in allontanamento verso est, condizioni atmosferiche temporaneamente più stabili: nessun fenomeno significativo da segnalare.

