SARONNO – Oggi alle 11 sul campo di via De Sanctis la “bella” della semifinale italiana di softball fra Inox Team Saronno e Forlì. Si gioca al meglio delle 5 partite e si pensava sabato sera che tutto si fosse ormai concluso con la vittoria 3-1 nella serie da parte delle saronnesi, grazie ai due successi (7-0 e 10-2) di sabato a Saronno. Ma l’esito dell’ultima gara è stato durante la nottata trasformato da 10-2 a 0-7, vittoria quindi a tavolino per Forlì che aveva presentato subito al termine del match riserva scritta agli arbitri.

Tutto verte sui giocatori non-Afi ovvero “atleti di formazione italiana”: in formazione ce ne possono essere al massimo 2, ma Saronno in gara 4 ne aveva schierati 3, oltre alla venezuelana Lozada ed alla lanciatrice statunitense Barnhill ha giocato anche la belga Armirotto. Tre elementi che per Forlì sono da considerarsi non-Afi. Contestazione evidentemente condivisa dalla giustizia sportiva che durante la notte ha assegnato la vittoria a tavolino a Forlì, riportando la serie in partità, 2-2, e così rendendo necessaria l’odierna “bella” per stabilire chi andrà in finale contro il Mkf Bollate.

Il tutto, oggi, maltempo permettendo, visto che le previsioni meteo non sono molto incoraggianti.

(foto: un momento delle partite di sabato)

26092021