StraSaronno, oggi si corre: qui il live della corsa

SARONNO – Oggi torna la Strasaronno la corsa organizzata Cls Sport in collaborazione con la Fondazione Cls di Saronno che ha già registrato un primo successo con il sold out delle prenotazioni. La partenza è prevista alle 9,15 per la 10 chilometri e e alle 9,30 per la 5 chilometri. L’enento si terrà anche in caso di maltempo.

Qui la diretta firmata da Alice Rimoldi

PERCORSO DELLA 5 CHILOMETRI

Piazza Libertà, Corso Italia, via San Giuseppe, via Verdi, Piazza Unità Italia, Via Vergani, via Legnani, via Pellico, Piazzale Borella, via Frua, via Balestrini, via Togliatti, Ingresso ciclopedonale Parco Lura altezza via Prampolini (cimitero Cascina Ferrara), Uscita Parco Lura in via Volpi, via R. Sanzio, via M. Buonarroti, Attraversamento stabilimento Cls-La, via Montoli,

via Volpi, via C. Colombo, via Legnani, via Padre Luigi Monti, via S. Cristoforo, via Cavour, piazza Donatori del Sangue, corso Italia e piazza Libertà.

PERCORSO 10 CHILOMETRI

Piazza Libertà, Corso Italia, via San Giuseppe, via Verdi, Piazza Unità Italia, via Vergani, via Legnani, via Pellico, piazzale Borella, via Frua, via Balestrini, via Togliatti, ingresso ciclopedonale Parco Lura altezza via Prampolini (cimitero Cascina Ferrara), uscita Parco Lura in via Volpi, via R. Sanzio, via M. Buonarroti, attraversamento stabilimento CLS-LA, via Montoli, via Volta, Parco Lura, via Prampolini, via Pozzo, via G.B. Busnelli, via G. Cesare, via Pastore, via Buraschi, via Brianza, via Mazzolari, via Miola, via Marzorati, piazzale Borella, via Pellico, via Padre Luigi Monti P, via S. Cristoforo Via Cavour, piazza Donatori del Sangue, corso Italia e piazza Libertà.