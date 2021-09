SARONNO – Il meteo che prevede temporali e schiarite dalle 8 alle 20 ha spinto gli organizzatori ad annullare l’iniziativa prevista per pomeriggio e dedicata al Parco Lura.

Oggi era in programma la Giornata del verde pulito organizzata dal Parco Lura che per la prima volta è stata organizzata in concomitanza con la giornata del verde pulito proposta da Ambiente Saronno e Plastic Free. L’obiettivo della giornata era quello di impegnarsi a ripulire dai rifiuti abbandonati il polmone verde cittadino.

Il ritrovo era fissato alle 15 in via Don Volpi, dove ad ogni partecipante sarebbe stato fornito con il materiale necessario per la pulizia. Difficile, però, pensare di potersi muovere agevolmente nell’area verde in caso di pioggia abbondante e renderà il terreno fangoso e impraticabile.

Così la Giornata del verde pulito è stata rimandata a domenica 3 ottobre mentre Legambiente e Plastic free riprogrammeranno a breve l’iniziativa informando i cittadini e attivisti appena sarà pronta l’organizzazione.