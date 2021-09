CARONNO PERTUSELLA – Dopo i corsi teorico-pratici e, nell’ultimo anno, in Dad, l’associazione nazionale carabinieri cittadina è tornata in presenza con un’impegnativa esercitazione. Nel weekend ha operato sulle le fasi di un intervento in zona colpita da calamità (terremoto, tromba d’aria, alluvione), nel delicato compito riguardante il recupero di beni culturali (opere di vario genere); sei gli scenari proposti dagli organizzatori, con vari livelli di difficoltà: ognuna delle sei squadre partecipanti ha dovuto confrontarsi con tre degli scenari , avendo a disposizione due ore per ciascun ambito.

Con l’appoggio di un tutor e sotto la supervisione di osservatori, giunti anche da altre regioni e dalla vicina Svizzera, i volontari hanno eseguito con attenzione le varie fasi: sopralluogo, recupero dei beni, imballaggio, compilazione delle schede descrittive e accompagnatorie dei beni, predisposizione per l’invio degli stessi alle strutture destinate alla conservazione, restauro e custodia fino al momento del ritorno al proprio sito d’origine.

Un lavoro da svolgere con attenzione e perizia, per non creare ulteriori danni a carico di oggetti, quadri, statue anche di grande valore artistico, colpiti da calamità di vario genere.

Interventi mirati a stabilizzare e trasferire in sicurezza le opere, che verranno poi affidate alle mani dei restauratori.

E’ un’attività molto interessante e gratificante, che ci si augura di non dover mai esperire in situazioni reali, ma, viste le caratteristiche morfologiche del territorio del nostro Paese e gli eventi calamitosi del passato, occorre prepararsi a certi interventi, sicuramente successivi al soccorso e messa in sicurezza delle persone, ma comunque importanti per la tutela e la salvaguardia del nostro patrimonio artistico e culturale, sicuramente ai vertici, per quantità, qualità e valore, a livello mondiale.

Ecco, quindi, il sorgere, qualche anno fa, dell’idea di istituire un Nucleo ANC specializzato nella salvaguardia dei Beni Culturali; promotore il 71° Nucleo ANC di Brugherio (MB), che è diventato capofila e punto di riferimento di questa attività in seno all’Associazione Nazionale Carabinieri.

Tra i vari Nuclei che hanno aderito da subito alla proposta di formazione e partecipazione alle attività, anche il Nucleo Protezione Civile Anc Insubria di Caronno Pertusella.

L’esercitazione di sabato è stata molto intensa ed impegnativa, come è giusto che siano le attività di formazione, con la giusta dose di verifiche, interventi, correzioni e suggerimenti da parte dei tanti esperti del settore, invitati per l’occasione dagli organizzatori.

“Per noi volontari – concludono – aggregati in squadre composte da colleghi appartenenti anche a Nuclei diversi, un’eccezionale occasione di lavoro, scambio, collaborazione e condivisione di un’esperienza davvero interessante”.