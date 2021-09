SARONNO – Secondo i dati di venerdì l’hub vaccinale ha somministrati finora 79 mila vaccinazioni. I saronnesi che hanno ricevuto almeno la prima dose sono 30 mila, quasi il 91 per cento degli abitanti. È stata somministrata anche la seconda dose al 78,7 per cento. Rispetto alla media regionale qui a Saronno il tasso dei vaccinati tra i 12 e i 19 è più basso, il sindaco fa quindi un appello ai genitori di questi giovani, che essendo minorenni devono essere accompagnati. È possibile effettuare la vaccinazione anche senza prenotare, semplicemente recandosi all’hub.

Possibile anche richiedere la terza dose per le categorie per le quali è ora attivata, prenotando su sito della regione.

La situazione scuole vede 1 classe in isolamento alla scuola materna Marzorati e 2 allo scientifico Grassi. Un caso isolato invece, senza isolamento della classe, al classico Legnani. Per prenotare le somministrazioni del vaccino anticovid è necessario collegarsi al sito della regione o chiamare il numero verde 800894545.

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

(foto archivio: il sindaco Augusto Airoldi)

27092021