SARONNO – Si svolgerà il 16 Ottobre alle 18.30 al Starhotels Grand Milan di via Varese 23, la presentazione del libro “Giuseppe De Donno, il medico che guariva dal Covid con il plasma iperimmune” scritto dal giornalista Antonino D’Anna, organizzata dall’associazione culturale “La Rivincita”.

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’associazione culturale La Rivincita riguardo l’evento:

“L’autore ha avuto modo di conoscere l’equipe di De Donno e indirettamente anche lui; la narrazione si focalizza sulla sua operatività giacché era un medico che su basi scientifiche ha

sviluppato il protocollo al plasma e non gli è mai interessato venire alla ribalta mediatica, perseguendo fino alla fine la sua missione di medico.

Un uomo che si uccide lo fa perché ha le sue ragioni. Non ha lasciato una lettera quindi a maggior ragione, la cosa che possiamo fare è tacere e avere rispetto del suo gesto. Per certi versi è stato abbandonato dai suo amici, per certi altri dalle istituzioni che forse avrebbero dovuto proteggerlo e

tutelare, perché la cura al plasma funzionava e sul punto ricordiamo che i pazienti curati erano più di 40. Il suo gesto finale li mette sul banco d’accusa, non li redime. Dovrebbero chiedersi: “come ci siamo comportati nei suoi confronti”.

Nel libro vi sono riportate le interviste di chi con il plasma è stato curato. L’iniziativa de qua, sottolinea la presidente, Carmen Federico, ha un fondamento di carattere “sociale” e come sottolinea lo stesso D’Anna: “in questo paese riteniamo la memoria un vizio, ma questo vizio va coltivato perché non si ripetano certi errori”.

L’ufficio Cultura di Saronno, nella persona dell’assessore Laura Succi, ha accolto e prontamente condiviso con piacere tale iniziativa, con patrocinio ad hoc. Si estendono i ringraziamenti a Giulio Cainarca, giornalista e direttore di Rpl, al giornalista

Sammy Varin per il suo energico e nutrito supporto, allo staff dell’ufficio Cultura, Daniela Nasi, Angelo Paparone e Fabio Bigatti, all’artista indipendente saronnese, Grazia Praturlon, per

alcune sue opere che adorneranno la location, allo sponsor “Donna più” di Giusy Gallizzi di Saronno, alla Tipografia Caregnato di Gerenzano per la bellissima locandina, a Radiorizzonti nella

persona di Gianni Branca, a Radio Montestella di Luca Corradini.

Con la partecipazione straordinaria ed intervento di Barbara Carniti e Luigi Neri di Bergamo, testimoni e guariti dalla cura del plasma.

L’ingresso è gratuito, obbligatoria prenotazione e green pass; per ulteriori informazioni, contattare telefonicamente 3333907913 o tramite mail [email protected] ”

27092021