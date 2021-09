LIMBIATE – Due incidenti stradali, coinvolti minorenni, si sono verificati oggi a Limbiate. Primo episodio alle 14.10 in via Monte Grappa, per una caduta dalla motocicletta è rimasto ferito un ragazzo di 16 anni. Sul posto è accorsa una pattuglia della polizia locale limbiatese ed è arrivata l’ambulanza della Croce rossa con la quale il giovane è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicato. Non è apparso in gravi condizioni.

Alle 15.40 ulteriore incidente: in viale Piave è stato investito un pedone, un giovane di 11 anni: sul posto oltre alla polizia locale è accorsa l’ambulanza del Soccorso Rho ed è arrivata l’automedica da Como ma le condizioni dell’undicenne non sono apparse preoccupanti. E’ stato infine trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Garbagnate Milanese per gli accertamenti clinici del caso. La vigilanza urbana ha eseguito i rilievi del sinistro al fine di chiarirne la dinamica e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

(foto archivio)

