SARONNO – SOLARO – Nuovo location per l’occupazione degli anarchici saronnesi. Nel weekend precisamente sabato i ragazzi si sono ritrovati in un capannone in via Montale tra la Cascina Colombara e l’estrema periferia della vicina Solaro.

L’evento in programma era una Taz benefit per raccogliere fondi per “un compagno anarchico accusato di “attentato con finalità di terrorismo” e “strage” per un’azione contro la sede della Lega Nord di Villorba avvenuta nel 2018, rinchiuso ora nel carcere di Terni in alta sicurezza dal maggio 2019. A lui la nostra solidarietà”.

I ragazzi hanno iniziato ad arrivare alla spicciolata a partire dalle 20,30. La maggior parte ha raggiunto il luogo dell’appuntamento, comunicato come abitudine sui social, a piedi dalla stazione di Saronno Sud illuminando la strada con i telefonini. La festa è proseguita fino alle prime ore del mattino di domenica quando i ragazzi hanno iniziato la lasciare l’area.

Nel pomeriggio il sopralluogo con il proprietario del vicesindaco di Ceriano Laghetto Dante Cattaneo

(foto: il cortile dell’area occupata nel weekend per l’evento anarchico)