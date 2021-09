LIMBIATE – Il teatro comunale di via Valsuga a Limbiate riapre il sipario, dopo un anno e mezzo di fermo a causa della pandemia. E riparte alla grande venerdì 8 ottobre alle 21 con “That’s amore”, ennesimo successo del poliedrico Marco Cavallaro, che colleziona “soldout” di Stagione in stagione.

La trama, esilarante e densa di colpi di scena: Lui. Lei. Non si conoscono. Lui è stato lasciato dalla fidanzata. Lei molla il fidanzato. Si ritrovano senza casa, affittano per uno strano scherzo del destino lo stesso appartamento, sono costretti a passare un intero week end insieme, ma Lei odia tutti i “Lui” e Lui odia tutte le “Lei”. In un vorticoso susseguirsi di situazioni nasce una divertente storia d’amore condita da dolci e romantiche canzoni, una vera e propria commedia musicale “da camera”. “That’s amore” nasce dalla geniale penna di Marco Cavallaro, attore, scrittore e regista: vanta 15 anni di teatro e una cinquantina di messe in scene con testi di Cechov, De Filippo, Aristofane e molti altri.

Divenuto noto inizialmente come “iena catanese” per “Le Iene” su Italia Uno e per 8 puntate in “Il Commissario Montalbano” Rai Uno, la creatività come scrittore non è da meno: tante le commedie nel corso della sua carriera foriere di grandi consensi come “Se ti sposo mi rovino”, “Pericolo di Coppia” e tante altre, ironiche e divertenti. La bellissima Claudia Ferri ha svolto ruoli importanti anche come attrice cinematografica, così come Marco Maria della Vecchia, interprete per “Di padre in figlia” e “Ganja Fiction” al cinema, solo per citare alcuni suoi lavori.

Lo spettacolo sostituisce “Hollywood burger” (Stagione 2019-2020), non più in produzione. I possessori biglietti di questo spettacolo potranno utilizzare gli stessi per l’8 di ottobre.

27092021