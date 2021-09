ROVELLO PORRO – Traffico in tilt stamattina nella Bassa Comasca per un colpo di cui al momento non si sanno i dettagli. Ma partiamo dalle certezze. Gli automobilisti comaschi stamattina hanno trovato lunghe code a causa di alcune arterie bloccate, via Vittorio Veneto a Rovello Porro e via Cavour a Turate.

Al momento le forze dell’ordine non hanno ancora reso noto l’accaduto ma l’ipotesi è quella di un colpo ai danni del deposito del Monopolio di stato. I mezzi posti in mezzo alla strada erano letteralmente incastrati e per questo è stata complessa la loro rimozione. Il risultato è stato la circolazione completamente paralizzata in tutto il comprensorio con tempi di percorrenza di quasi un’ora per arrivare da Saronno e Rovello Porro.

Dopo le 9 la situazione è tornata alla normalità sul posto i carabinieri di Cantù si stanno occupando di rilievi e accertamenti.

(foto condivisa sul gruppo Sei di Rovello se… per allertare gli automobilisti delle code e scattata da un automobilista)