SARONNO – Gara 5 della semifinale scudetto di serie A1 softball, infatti, è stata rinviata a causa del maltempo e delle impraticabili condizioni del campo di gioco. La nuova data individuata è quella di sabato 2 ottobre alle 18, sempre sul diamante di Saronno.

Dopo la disputa di gara 3 e gara 4, vinte sul campo dall’Inox Team Saronno, la cancellazione della vittoria di gara 4 con il conseguente 7-0 a tavolino a favore del Poderi Dal Nespoli Forlì e la riprogrammazione della “bella” a domenica 26 settembre, la serie di semifinale tra Saronno e Forlì si allunga nuovamente.

La serie resta ferma sul 2-2 (si gioca al meglio delle 5 partite) dopo che nel corso della notte il giudice sportivo aveva ribaltato il risultato di gara 4, da 10-2 per le saronnese a 0-7 dopo il ricorso del Forlì che contestava una irregolarità, ovvero che Saronno aveva schierato la belga Noa Armirotto senza inserirla nell’elenco delle giocatrici in formazione che deve essere comunicato in federazione tramite pec prima dell’incontro. Una svista costata cara al Saronno.

27092021