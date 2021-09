SOLARO – Tamponamento oggi attorno alle 17 a Solaro fra corso Italia e via Berlinguer, nei pressi della rotatoria che si trova a margine del centro sportivo comunale; a scontrarsi sono state due autovetture. Un tamponamento che ha causato danni materiali non trascurabili, quello fra una Fiat 500, che si è ritrovata con la parte anteriore decisamente ammaccata, ed un’altra vettura. Sul posto è accorsa una pattuglia della polizia locale di Solaro, per eseguire tuti i rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione la dinamica di qualche è successo e le eventuali responsabilità. Non è stato invece necessario l’intervento dell’ambulanza.

L’incidente stradale si è verificato in uno dei punti nevralgici della rete viabilistica locale, in un punto periferico ma di forte passaggio. Gli agenti della vigilanza urbana si sono occupati anche di fare defluire il traffico, e per effetto del sinistro si è verificato qualche rallentamento.

(foto: si ringrazia il lettore Gabriele)

27092021