SARONNO – Malgrado il tempo incerto, malgrado una domenica già autunnale, tutte le aspettative del calcio locale sono state mantenute eccome. Tantissime partite in zona, risultati in bilico ed emozioni.

In serie D secondo pari consecutivo, alla seconda di campionato, per la Caronnese stavolta in trasferta contro la matricola Rg Ticino; per i rossoblù si è trattato di un risultato che sta stretto.

In Eccellenza pari fra Ardor Lazzate e Varesina, due delle aspiranti al salto di categoria.

In Promozione, vittoria in notturna per il Fbc Saronno contro il Castello Cantù; mentre l’Universal Solaro ha pareggiato con l’Aurora Uboldese.

In Prima categoria,nel comasco vittoria dell’Esperia Lomazzo nel derby in trasferta contro la Salus Turate e sconfitta interna per il Rovellasca contro il Menaggio. Nel girone brianzolo passo falso interno del Ceriano contro il Palazzolo. Nel girone varesotto successo della Pro Azzurra Mozzate a Ronago.

In Seconda categoria il derby fra Airoldi Origgio e l’Amor sportiva che poi ha vinto, e quello fra Pro Juventute e Cistellum. Pari per il Misinto e vittoria a Rovello Porro per la Gerenzanese.

In Terza categoria passo falso interno per il Dal Pozzo contro l’Oratorio Lainate; mentre la Cogliatese ha battuto la Rescaldinese.

Su ilSaronno anche la cronaca della vittoria della juniores del Fbc Saronno.

Altri sport – Debutto con ampio successo per l’Az Saronno nel campionato maschile di basket C Gold contro Opera.

Rinviata la “bella” fra Inox Team Saronno e Forlì di semifinale italiana del campionato di softball serie A1.

27092021