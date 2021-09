SARONNO – All’epilogo i lavori per la sistemazione del tratto di via Roma tra via Guaragna e via Manzoni, ma è già il momento delle polemiche, sollevata dalla Lega Nord, secondo la quale il progetto “scontenta tutti”.

Ma Alberto Paleardi, storico esponente politico saronnese, ricorda come “i saronnesi veri non vogliono il taglio di quegli alberi e l’hanno chiaramente espresso mediante il voto dello scorso anno in cui la giunta fagioli è stata sfiduciata anche su questo punto con il voto della cittadinanza. Forse al portavoce della lega di Saronno, Angelo Veronesi, danno fastidio gli alberi avrebbe probabilmente preferito l’isola di calore chiamata via Roma oppure il disboscamento di una delle aree storiche impressa nella memoria collettiva di chi abita a Saronno da generazioni. Sulla regolarità o irregolarità tecniche sulla realizzazione si tale via invito Veronesi a rivolgersi agli organi competenti per far valere il suo punto di vista, che credo sia sbagliato, come confermano gli uffici”.

