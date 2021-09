SARONNO – Indagini in corso sul furto alla sede dei Monopoli di Stato a Rovello Porro.

Rave anarchico fra Saronno e Solaro, tante polemiche dopo l’evento “abusivo dello scorso fine settimana alle porte della città, all’interno di un capannone in disuso situato in via Montale nelle vicinanze della frazione di Cascina Colombara. Il vicesindaco di Ceriano Laghetto, ed esponente Lega Dante Cattaneo è andato a compiere un soprallugo sul posto.

Ieri 5 incidenti stradali fra Saronno e Origgio, diverse persone hanno avuto bisogno di cure mediche in ospedale.

Politica: una poltrona per tre a Saronno, per il posto di assessore comunale al Commercio e bilancio. Il sindaco Augusto Airoldi dovrebbe decidere nei prossimi giorni a chi affidare la delega, mentre in città ferve il dibattito e cresce la curiosità.

A Saronno tengono banco le discussioni sul recente rifacimento di via Roma.

Sport: il mister del Fbc Saronno, Niccolò Taroni, si è “confessato” ai microfoni di Radiorizzonti.