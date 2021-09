SARONNO / GERENZANO – Intervento oggi alle 11.35 di due ambulanze alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna per la presenza di un uomo di 36 anni che stava male: gli è stato diagnosticata una intossicazione etilicata ed è stato trasportato all’ospedale saronnese, dove comunque si è ben presto ripreso.

Sempre oggi alle 4.50 c’era già stato un altro intervento dell’ambulanza allo scalo centrale saronnese di Trenord, con i carabinieri. per una persona che stava male.

Un caso di intossicazione etilica anche a Gerenzano: è successo oggi alle 11.10 in via Marco Biagi dove è accorsa l’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago per soccorrere un uomo di 47 anni che ha concluso la giornata all’ospedale di Saronno. Non è apparso in gravi condizioni.

Si tratta degli ennesimi episodi di questo genere che si verificano nella zona; molti di essi si sono verificati proprio nell’area dello scalo ferroviario centrale saronnese.

(foto archivio: ambulanza e pattuglia dei carabinieri in servizio notturno)

28092021