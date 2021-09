SARONNO – Audacissimo manolesta in azione nel centro storico dove negli ultimi giorni sono spariti, tra piazza Da Gasperi e via San Cristoforo, diverse piante ornamentali. Il primo colpo nottetempo in piazza De Gasperi dove sono sparite delle piante d’ulivo e i vasi e quindi quello intorno alle 20 in via San Cristoforo dove un uomo è stato visto caricare i vasi di cipressi sul proprio mezzo prima di allontanarsi.

I proprietari delle due attività derubate hanno contattato le forze dell’ordine che la polizia locale ha provveduto a recuperare le immagini dei due colpi dove ci sarebbero degli elementi che potrebbero ad identificare l’autore del furto.

Non è la prima volta che le piante ornamentali messe dai commercianti per abbellire l’ingresso della propria attività vengono prese mira purtroppo vandalismi (dai vasi presi a calci a chi ci urina sopra o all’interno) sono all’ordine del giorno.

(foto d’archivio)