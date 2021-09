SARONNO – Un’accorata lettera aperta tutta da leggere dai volontari del comitato “La Fenice” alla Stramatteotti.

Cara Stramatteotti,

Chi ti scrive è il comitato di volontari “La Fenice”, per augurarti il meglio per il tuo diciottesimo compleanno, un compleanno importantissimo in cui si festeggia la maggiore età.

Per diciassette edizioni sei stata molto più di una camminata amatoriale: sei stata il simbolo della vitalità del nostro rione, di cui hai portato orgogliosamente il nome. Tutto il comitato è sicuro che non ti smentirai nemmeno quest’anno e ci renderai nuovamente fieri di te.

Per il tuo diciottesimo, il comitato ha voluto renderti omaggio con un’edizione speciale, dedicata all’inclusività: sarà presente un percorso agevolato per le persone con difficoltà motoria senza strade sterrate e potrà essere iscritto anche il proprio animale domestico.

Abbiamo deciso di fare partire ed arrivare il tuo percorso da due punti storici per il quartiere: la partenza sarà infatti dal centro sportivo Matteotti di via Sampietro, che tanto ci ha fatto battere il cuore per le imprese calcistiche dei suoi protagonisti e l’arrivo sarà all’oratorio, il mitico e unico oratorio gestito da suor Annunciata in cui abbiamo passato l’infanzia e l’adolescenza.

La tua diciottesima edizione comincerà alle 10 ma sarà possibile iscriversi già dalle 9 oppure on line per i gruppi mandando una mail a [email protected]

In un’edizione così inclusiva come quella che abbiamo pensato per il tuo diciottesimo compleanno, anche il costo per l’iscrizione non poteva essere da meno e sarà simbolico: per iscriversi il biglietto intero costerà solo 5 euro, mentre 3 euro sarà il costo del biglietto ridotto per bambini fino a 10 anni, adulti over 65, persone con disabilità e animali.

Ti auguriamo cento di questi giorni perché tu possa continuare a portare orgoglio, felicità ed allegria a tutto il quartiere Matteotti.

Un caro saluto.

Il comitato “ La Fenice”