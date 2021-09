SARONNO – Lega di nuovo alla carica sul rifacimento di via Roma: il segretario cittadino del Carroccio, Claudio Sala, si dice “solidale” con i negozianti della zona per i problemi che si sarebbero creati.

Ecco l’intervento di Sala.

Non bastava il covid, le serrate forzate e la conseguente crisi economica a mettere in difficoltà le attività commerciali. Purtroppo per gli esercenti saronnesi di via Roma ci si mette anche l’amministrazione comunale a frenare la ripartenza. Il cantiere di via Roma per la riqualificazione del tratto stradale compreso tra via Guaragna e via Manzoni, è ormai da sei mesi che tiene commercianti e residenti “ostaggi” di transennamenti, chiusure, polvere e disagi vari, dovuti ai lavori che sono proseguiti a singhiozzo, nemmeno stessero sistemando la Salerno-Reggio Calabria.

Incomprensibile per esempio, il lungo stop di agosto: da che mondo è mondo, il grosso dei lavori nei cantieri stradali lo si fa in questo mese, dove le condizioni climatiche favorevoli e le città semi deserte, garantiscono un servizio continuativo senza impattare pesantemente sulla circolazione e la viabilità cittadina. Ma a questa amministrazione, probabilmente il mese di agosto non avrebbe garantito una grande visibilità, e quindi “i selfie di cantiere” degli assessori, avrebbero avuto più risalto e ottenuto più like in settembre. Purtroppo per i commercianti, la riqualificazione realizzata e che forse sta volgendo al termine, è il frutto di una battaglia ideologica della sinistra, costruita solo per contrapporsi al precedente progetto.

Tutte le scelte intraprese vanno così a scapito del commercio locale, senza nemmeno aver valutato i rischi nell’eliminare oltre il 50% dei posti auto, che rappresentavano un vero e proprio punto di forza per le attività commerciali della zona. Dispiace constatare che questa tematica non abbia minimamente sensibilizzato l’amministrazione. Ma questo a dire il vero, non mi sorprende: la sinistra cittadina nel corso degli anni ha dimostrato più volte di essere sì propositiva e “disposta al rischio”, ma sempre col portafoglio degli altri.

La sezione cittadina della Lega è solidale con i commercianti di via Roma penalizzati dalle scelte di chi sta governando oggi la città, e lancia un appello al prossimo assessore al Bilancio e Commercio: esentiamo tutti i commercianti del tratto stradale tra via Guaragna e via Manzoni dalle imposte comunali 2021, al fine di poter dar loro un aiuto concreto per il disagio causato in questi sei mesi di lavori.

Claudio Sala Lega Lombarda Saronno

