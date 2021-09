ORIGGIO – Quest’anno Polisportiva Airoldi Calcio introduce nella sua offerta un nuovo corso denominato “gioco sport” per i nati del 2017, 2016, 2015 e 2014.

Il programma prevede due allenamenti settimanali da settembre a maggio dalle 17.30 alle 18.30 condotti da istruttori qualificati che utilizzeranno il metodo ‘Joy of moving’ basato sull’imparare giocando e coordinati dal un responsabile laureato in scienze motorie. Nel corso dell’anno verranno scoperti e provati tanti sport come calcio, basket, atletica ecc.

Le attività si svolgeranno all’aperto presso il campo dell’oratorio San Giuseppe (ingresso via Leonardo da Vinci) a Origgio, nei mesi caldi, mentre nel periodo invernale si utilizzeranno campi coperti.

Il costo complessivo del corso è di 200 €, la quota potrà essere pagata in 2 rate.

“Siamo convinti – afferma la società sportiva – che questa nuova offerta possa soddisfare una vasta platea di utenti che vogliono conoscere nuovi sport e capire così, quale sia lo sport da loro preferito. Una scelta questa che coniuga le nuove esigenze con una scelta consapevole per i futuri atleti.”

