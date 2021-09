Siamo profondamente addolorati nell’essere venuti a conoscenza della scomparsa di Andrea Gualdoni. Ricordiamo la sua recente esperienza come allenatore delle nostre squadre, ricordiamo con felicità quegli anni in cui Andrea ha mostrato impegno, passione e partecipazione alle attività sul campo e fuori dal campo, portando competenze e consigli per i suoi ragazzi e per la nostra società. Il nostro pensiero e le nostre condoglianze vanno a sua moglie, ai figli e a tutti i suoi affetti più cari in questo momento così difficile.