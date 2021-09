SARONNO – Doccia fredda per il Saronno softball che si ritrova fuori dalla finale scudetto del campionato di A1.

Il giudice sportivo nazionale ha disposto la sconfitta a tavolino della squadra saronnese per i problemi di tesseramento di Noa Armirotto annullando di fatto anche la partita prevista sabato.

Una decisione senza precedenti che non mancherà di scatenare reazioni visto che la posizione irregolare dell’atleta, impiegata in Olanda mentre era tesserata per Saronno avrebbe avuto conseguenze anche sulla definizione delle fasi precedenti del play off.

Ecco la nota della Fibs in merito alla vicenda

A scioglimento della riserva contenuta nella propria delibera adottata il 25 settembre, nella quale si era pronunciato limitatamente alla irregolarità del roster presentato agli arbitri dal Saronno eccepita dal Softball Forlì con riserva scritta e preso atto delle ulteriori contestazioni ivi contenute e in particolare quelle relative all’irregolare impiego nel campionato olandese dell’atleta Noa Armirotto, confermata dalla Federazione Olandese, mentre era tesserata per il Saronno, il Giudice Sportivo Nazionale ha disposto la sconfitta a tavolino con il punteggio di Saronno 0 – Forlì 7 delle tre gare della serie di semifinale disputate a Forlì il 18 settembre, e a Saronno il 25 settembre

Disposta anche la decadenza del tesseramento dell’atleta Noa Armirotto per la società Saronno.

La società Forlì accede perciò alla serie finale per lo scudetto.

28092021