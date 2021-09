SARONNO – Intossicazione etilica in via I maggio a Saronno: ennesimo intervento dei soccorsi per un problema di questo genere, ed in questo caso specifico per aiutare un 35enne che stava male. Una persona in difficoltà è stata segnalata nella zona del sottopasso ed è stata individuata nella zona del terminal dei bus extraurbani alla quale si accede da via Legnanino; un’area dove si registra sempre un certo andirivieni, da parte degli utenti dei pullman che vanno da Saronno ai paesi del circondario.

Il trentacinquenne è stato soccorso dalll’equipaggio di una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Perttusella ed è stato infine trasportato all’ospedale cittadino di piazza Borella. Si è comunque ben presto ripreso, non è mai apparso in pericolo.

In città, ed in particolare nell’area della stazione ferroviaria centrale, di questo genere di episodi durante l’estate ne sono capitati parecchi.

(foto archivio: un precedente intervento dei soccorsi per una emergenza sanitaria in città)

28092021